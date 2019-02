Vznik Československé republiky v roce 1918 nebyl všemi jejími obyvateli přijímán s nadšením. Čeští Němci od počátku nesouhlasili se začleněním pohraničních oblastí Čech a Moravy do nově vzniklého státu. Na protest vyhlásili 4 vlastní provincie, jejichž hlavní město bylo v rakouské Vídni, ne v československé Praze. Kadaň se stala jedním z měst provincie Deutschböhmen. Ovšem do konce roku 1918 byly všechny německé provincie obsazeny československým vojskem. Jako výraz jasného a hlasitého nesouhlasu s tímto stavem se čeští Němci rozhodli dne 4. března 1919 uspořádat masové demonstrace, kde se dožadovali práva na sebeurčení. Sami se chtěli rozhodnout, do jakého státu chtějí patřit. Během těchto demonstrací došlo ke střelbě československých vojáků do demonstrantů. Největší počet obětí byl v Kadani, kde bylo zastřeleno 25 demonstrantů.

Výstava pořádaná ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově a Muzeem čs. opevnění Na Kočičáku představí důvody, průběh a následky demonstrací, které se staly největšími demonstracemi v prvorepublikovém Československu. Návštěvníci budou jejím prostřednictvím seznámeni s místem, kde se střílelo, s osobnostmi, které stříleli, i s oběťmi střelby.

Vernisáž výstavy se koná 1.3. od 16 hodin.