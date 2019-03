Jiří Černý - Santana

Mexickému hudebníkovi Carlosi Santanovi bylo čtrnáct, když zjistil, k čemu je dobrá elektrická kytara. Jak ve městě Tijuana hrál tanečnicím ve stripklubech, jeho spolužáci si dovnitř začali vodit své přítelkyně, díky nimž pochopil, "jakou moc má kytara nad ženou". Na kytaru cvičil v kredenci bez osvětlení, takže se naučil při hraní nedívat na prsty. Rovněž pochopil, že kytaristu nedělá jen technika, ale "něco, co se tomu člověku v životě přihodilo, a díky tomu má tak jedinečný zvuk". Pár let si vydělával mytím nádobí a smažil tortilly v jídelně, ale to už se přátelil s perkusistou Michaelem Carabellem a varhaníkem Greggem Roliem. A když jim spřízněný promotér v koncertní síni Fillmore sehnal první stálé hraní, začali vystupovat jako Santana Blues Band. Od té doby sklízeli úspěch a vydali několik alb, kterým vévodily latinské rytmy a výrazná kytara. Santana, který je pokládán za jednoho z nejlepších kytaristů světa, se tak stal v podstatě zakladatelem žánru nazývaného latinský rock a ovlivnil mnoho dalších hudebníků.

Přednáška se koná v Cavern Clubu Střelnice.