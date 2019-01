Vstupenky jsou v předprodeji on-line nebo v Turistickém informačním centru Kadaň.

Ivanka Devátá se narodila do rodiny hudebního skladatele Antonína Devátého a vystudovala herectví na DAMU. Byla manželkou malíře a herce Miloše Hlavici a poté také slavného Josefa Vinkláře. Sama ztvárnila spoustu televizních i filmových rolí, zahrála si například v seriálu Hříšní lidé města pražského, 30 případů Majora Zemana, Nemocnice na kraji města, ve filmu Táto, sežeň štěně či v několika pohádkách. Po celý život také hrála v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, kde působila až do svého odchodu do důchodu v roce 1991. Prosadila se ale také v dabingu a získala dokonce prestožní cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v tomto oboru. Ani to jí ale nestačilo a po odchodu z divadla začala také psát knihy. Stala se úspěšnou spisovatelkou a o její tvorbu je zájem také v rozhlase či tisku.

Přijďte si popovídat s dámou, která neztrácí životní elán, popovídat na jeden z Večerů ve věži. Pro velký zájem tentokrát proběhne v KD Střelnice, kde se budete moci pohodlně usadit u stolů a zeptat se na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na Vás!