IV. Bouldering Session

Co je to Bouldering Session?? 7 závodů.- od října, každý měsíc jeden závod - vždy v pátek. Závody probíhají ve dvou kategoriích – muži, ženy. Závodí se na 30ti boulderech všech obtížností - takže si zaleze opravdu každý! Po závodě v každém měsíci jsou vyhlášeni 3 nejlepší z obou kategorií. Výsledky všech závodů se zaznamenávají, a po posledním závodě bude vyhlášen a náležitě oceněn celkový vítěz celé série. Startovné = 100,- Kč. Žádná předběžná registrace není, prostě přijdete v den závodu v čase od 17:30 do 21:00 na boulderovku, a zalezete si a potrénujete s fajn lidma. Tak neváhejte dorazit! Letos poprvé se bude v rámci Bouldering session bude konat i "Kinder session", a to v čase 16:00 - 17:30hod. Kinder session je závod pro děti do 12ti let. závodit se bude pouze v jedné kategorii. Pro děti budě připraveno 15 boulderů lehčí obtížnosti - spíše pro lezecké nováčky. Zkušenějším dětem doporučujeme startovat v "dospělácké" kategorii, kde si zalezou do sytosti! Kinder boulder session je vhodný pro každého, kdo by si chtěl lezení na boulderu vyzkoušet, získat nové zkušenosti, porovnat síly s vrstevníky. Startovné = 50 Kč