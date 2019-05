IQ Landia - Hry a klamy!

Znáte rychlost své reakce, umíte provést kuličku složitým labyrintem, prolnout svůj obličej s obličejem svého partnera nebo číst Braillovým písmem? Už jste si s někým šeptali na dálku dvaceti metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabízí výstava Hry a klamy!Výstava bude rozložena v prostorách Chomutovské knihovny a Oblastního muzea v Chomutově. Školní či jiné dětské zájmové skupiny mají v měsíci červnu vstup na výstavu zdarma a mohou se rezervovat na: lurago@chomutovskaknihovna.cz, dokonalova@muzeumchomutov.cz, tel: 474619332, 607615420, 727914279. Pro veřejnost platí jednotné vstupné 50 korun za osobu, děti do 6 let neplatí.