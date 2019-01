Intenzivní seminář práce s tibetskými zpívajícími mísami

Jednodenním intenzivním seminářem práce s tibetskými zpívajícími mísami provede František Horváth.

Seminář vám poskytne hlubší pohled na tibetské zpívající mísy, jak po stránce teoretické a praktické, tak i po stránce zážitkové.

Během dopoledne se nejprve s tibetskými mísami seznámíte blíž, naučíte se je různými způsoby rozeznívat a dozvíte se spoustu zajímavých informací o jejich původu, složení nebo použití, a to včetně praktických ukázek. Po obědě se pak s tibetskými mísami naučíte pracovat při dílně zaměřené na masáž zvukem, kdy si vyzkoušíte jaké to je takovou masáž dostat a jaké to je ji dát. Na závěr tohoto zvukového soustředění se pak budete mít možnost rozplynout při závěrečném koncertu těchto prastarých nástrojů.

Časový harmonogram:

10.00 - 12.00 Seznámení s tibetskými mísami

12.00 - 13.00 Přestávka na oběd

13.00 - 16.00 Dílna na téma Masáž zvukem tibetské mísy

16.00 - 17.00 Přestávka na svačinu

17.00 – 18.30 Meditační koncert a závěr

Cena semináře je 770 Kč

REZERVACE na seminář je nutná, počet míst je omezen.

Další informace najdete na facebookové stránce události.