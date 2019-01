Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn z německého Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale za to ji dostatečně dokumentuje jak skladba hradu, tak jeho architektonická forma.

Hrad měl velký strategický význam pro obranu země, neboť chránil horské průsmyky, jimiž přicházeli do Čech důležité dálkové cesty z Německa. Syn zakladatele Oseku u Duchcova, Bohuslav Boreš měl za manželku Agátu, dceru Fridricha I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského. Roku 1306 získal Fridrich do zástavy kraj kadaňský a tím i hrad Hasištejn. Po smrti Boršově r. 1341 se bratr Agáty, také Fridrich II. stal dočasným držitelem hradu a poručníkem jeho syna. Fridrichovi synové r. 1351 dostali hrad od Karla IV. v léno, byly mu tak povinni věrností a vojenskou službou. Pánům ze Štumburka zůstal hrad až do r. 1418, kdy byl po tříměsíčním obléhání dobyt Mikulášem Chudým z Lobkovic, ten poté dostal hrad od krále Václava IV. do zástavy za pomoc a jiné služby královské koruně.

Telefon:

+420 474 65 12 75

E-mail:

info@hasistejn.cz

Vstupné:

dospělí 50,– Kč

děti 30,– Kč

Zřícenina gotického hradu stojí na skále nad Prunéřovským potokem.

Vozem se můžete dostat až před hrad, kde je i parkoviště (zdarma). Jeďte po silnici E442/13 směrem z Chomutova a za obcí Zelená první odbočka vpravo směr Místo.

Nejbližší autobusová zastávka je v obci Místo cca 0,5 km po žluté a Prunéřov cca 2,5 km po modré.