Houbařský víkend

Oblastní muzeum v Chomutově společně s chomutovským odborníkem na rostlinnou říši Jiřím Rothem pořádají třídenní program pro začínající i zkušené houbaře. V sobotu 8. září se koná mykologická exkurze. Sraz je u Povodí Ohře a pan Roth vám ukáže, že každý měsíc a za každého počasí je možné v lese houbu najít. V neděli se otevře v muzeu mykologická poradna. Pokud váháte zda čerstvý úlovek je vůbec k jídlu, přineste ho a rádi vám poradí co si s ním počít. Během víkendu také proběhne v muzeu výstava hub a to v neděli i pondělí, od 9 do 16 hodin.