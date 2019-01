HM Night poprvé v Admirálu

Kde: ADMIRAL Club Chomutov Kdy: 16.11.2018 - PÁTEK Kdo: TiGi, Denis Weisz, Chris Davies, Bravel, Markus Delaricca Dámy a pánové, úplně poprvé v Admiralu proběhne noc nejznámějšího magazínu o elektronické hudbě housemagazine.cz night. Tato klubová noc se pořáda v nejznámějších klubech u nás proto jsme přesvědčeni že Admiral by měl patřit mezi ně. Poprvé tu vystoupí šéfredaktor/majitel ale hlavně jeden z nejoblíbenějších DJů u nás - DJ TiGi. Co by to ale bylo za akci kdyby jsme vám lineup nedoplnili o další zajímavé hosty jako je CHRIS DAVIES který u nás už jednou sklidil velký úspěch. Samozřejmě je doplní Denis Weisz a BRAVEL kteří by na domácí půdě rozhodně neměli chybět! Celý večer se bude nést v duchu elektronické hudby v podání těch nejlepších DJs jaké naše scéna nabízí. Vstup od 18ti let