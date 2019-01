Hledání pokladu hradu Hasištejna

Zábavná cesta za pokladem se chystá na zřícenině hradu Hasištejn. Určena je pro děti od 5 do 10 let. První hledači mohou vyrazit v deset hodin ve dvouminutových intervalech, vždy po registraci a vybavení nezbytným materiálem pro hledání pokladu. Při registraci obdrží hledač i čas, ve kterém vyrazí na cestu. Registrace bude probíhat před hradem. Hra bude probíhat do 16 hodin nebo do vyčerpání kapacity. S dětmi mohou jít i rodiče. Hra bude probíhat na hradě i částečně mimo něj. K pokladu povede několik cest. S úkoly, které budou plnit, mohou těm nejmenším pomoci rodiče. Hledání může trvat zhruba hodinu.