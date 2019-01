V Otvicích připravují na pátek 20. října strašidelný halloweenský program pro děti. Na hřišti na návsi se pro omladinu do 12 let otevřou strašidelná stanoviště. Aby se děti cítily mezi strašidly více jako doma, měly by si vzít také masku. Začátek programu je v 18 hodin.

Pořadatelé upozorňují, že stezka není sjízdná s kočárkem.