Haj hou, Barbucha, The Jitrnice zdarma

Společný vystoupení někdejší chomutovský legendy Haj hou, podkrušnohorský Barbuchy a projektu The Jitrnice zdarma z Říčan u Prahy... Barbucha: Barbucha vznikla v roce 2006 z dýmu pohasínajícího ohně rozpadlé kapely Negativa genia, kterou předcházela kapela Noční let. Haj hou: Původně chomutovská, dnes spíše kadaňsko-pražská alternativně-punková kapela Haj hou vznikla na 1. máje 1987 a od tý doby s menšíma i delšíma pauzama a v proměnlivejch sestavách funguje už přes 30 let. Filozofie kapely vychází z ryze český varianty pseudo-inťošskýho punk-rocku, kterej narozdíl od toho klasickýho britskýho, preferujícího především otázky sociální a společenský, v sobě vždycky obsahoval prvky ironie, grotesky nebo perzifláže. Název "Haj hou" pak odkazuje ke sci-fi románu americkýho spisovatele Kurta Vonneguta, Jr. "Groteska" (Slapstick or Lonesome No More!).