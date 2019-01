Také často slýcháváte nářky a stesky nad úpadkem češtiny? Všechno je to jinak. Čeština nechřadne, ale naopak vzkvétá, a obohacuje se přitom jak prvky domácími, tak přejatými. Důkazem je on-line slovník Čeština 2.0, do kterého už deset let přidávají originální česká slova samotní uživatelé. Za ty roky se Čeština 2.0 stala hřištěm pro všechny jazykové hračičky. Díky nim novotvary ani další slova jen tak nezapadnou, nýbrž s námi zůstanou napořád jako svědkové doby, ve které jsme žili. Z tisíců on-line hesel se do knihy Hacknutá čeština vešlo přes 3000 výrazů, které s jazykovou kreativitou i vtipem popisují vše od politiky přes sportovní události až po každodenní život.

Kromě slovníkového „best of“ v knize najdete taky povídání zakladatele slovníku Martina Kavky s devíti osobnostmi, pro něž je současná čeština pracovním nástrojem. O tom, jak si s jazykem hrají a jaké v nich vzbuzuje emoce, vyprávějí blogerka, copywriterka a markeťačka Michelle Losekoot, lektor tvůrčího psaní René Nekuda, herec Jan Zadražil, básník a twitřan Petr Kukal, překladatelka Anežka Charvátová, sloganistka Lenka Papřoková, stand-up komik Pavel Tomeš, lingvistka Michaela Lišková a jazykozpytec Jiří Marvan.

Srdečně vás zveme k povídání s jedním z autorů knihy Hacknutá čeština - Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny Martinem Kavkou.