Druhý Kabelkový veletrh se uskuteční 21. listopadu od 14 do 18 hodin v kadaňském Orfeu. Až do 17. listopadu probíhá kabelková sbírka, a to hned na třech místech v Kadani. Na adrese pořádajícího chráněného bydlení Naděje v ulici Jana Švermy a v knihovnách v Golovinově a v Tyršově ulici. Výtěžek z prodeje poputuje právě ke klientům Naděje.

