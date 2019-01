Divadlo: Příběhy vodníka Česílka

Vodník Česílko je známý především z večerníčku České televize nebo z knížek Václava Čtvrtka. V malém rybníčku v lukách pod městem Jičínem bydlí důvtipný vodník Česílko a s ním jeho kamarád, velký kapr Osmikiláč. Když se chce kapr obrátit na druhou stranu, musí vodník Česílko vylézt z vody do rákosí a tam počkat, až se Osmikiláč překulí z boku na bok. Bývá mu přitom dlouhá chvíle, a tak se naučí hrát karty s dubovými listy nebo tančit s půvabnou vílou Andulkou. Poklidný život jim však naruší zámecký Knížepán, který by rád dostal Andulku za ženu a Osmikiláče na talíř. Podaří se Česílkovi kapra zachránit? A stane se Česílko nakonec Andulčiným ženichem nebo se Andulka provdá na zámek do Jičína? To všechno a ještě mnohem více se dozvíte v naší nové pohádce Příhody vodníka Česílka!