Divadlo: Káťa a Škubánek

V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Jednou takhle z jara Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, aby se jí něco vylíhlo, malého psa a pojmenovala ho Škubánek. Od té doby jsou nerozluční kamarádi na život a na smrt. Nebylo by to ale jen tak, aby jim někdo nezáviděl jejich přátelství. Škodolibý kocour Luciáš se snaží všemožným způsobem jejich kamarádství překazit. Proto do věhlasných psích závodu v tradičním psím běhu kolem lesa příhlásí i Škubánka a spolu s dalšími účastníky – favoritem psem Agarem a Rambem nastraží různé léčky a překážky. Podaří se je Škubánkovi zdolat, anebo se pod ním proboří lávka a spadne rovnou do potoka? Kocour Luciáš, pes Rambo a Agar to ale na Škubánka zkouší dál. Proto si jednoho dne, kdy Káťa jde za družičku na svatbu své sestřenice na Moravu, Škubánek uvaří podle starého receptu z kuchařky Džina v láhvi a rozhodne se s jeho pomocí povedené trojici postavit. Podaří se mu Luciáše, Agara a Ramba vytrestat, než se vrátí Káťa domů? To se dozvíte, když přijdete na naši pohádku.

Kde: KD Střelnice