Mateřská školka Olgy Havlové zve do kulturního domu Střelnice na tradiční výstavu věnovanou pracím dětí z kadaňských mateřinek, tentokrát s tématem Malovaný svět aneb, co bych chtěl vidět. Pojďte i Vy navštívit svět dětské fantazie, neskutečných nápadů a rozmanité tvořivosti. Každá dětská práce Vás pohladí na duši a přičaruje Vám hřejivý úsměv. Výstavu je možné zhlédnout do 22.5. Vstup se neplatí.