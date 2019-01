Desítka v Bezručáku

Start závodu: všechny kategorie společně v 11.00 hodin

Prezence v tělocvičně 12. ZŠ Heyrovského ulice, Chomutov (u Jitřenky) od 8.30 hodin

Startovné: Muži a ženy, dorostenci a dorostenky – 100 Kč při online registraci na www.bezrucak.cz, 100 Kč při registraci až na místě v den závodu bez nároku na oběd. Závodníci starší 70 let startovné neplatí.

Rozpis kategorií:

Dorostenci do 19 let

Dorostenky

Ženy do 34 let

Ženy do 49 let

Ženy 50 a výše

Muži do 39 let

Muži do 49 let

Muži do 59 let

Muži do 69 let

Muži 70 a výše

Jedná o certifikovanou trať, tedy čistých 10 000 metrů, a je tedy vhodná pro test výkonnosti. Prostor startu a cíle v ul. Bezručova.

Další informace najdete na facebookové stránce události.