Jaké je to být hokejistou si mohou v Klášterci nad Ohří vyzkoušet všechny děti od 4 do 8 let. Ve čtvrtek 20. září se od 17 hodin koná na zimním stadionu akce Týden hokeje. Děti si kromě prvních zkušeností s bruslemi a hokejkou odnesou i malý dárek. Je potřeba ale přijít s bruslemi a helmou. Žádné vstupné se neplatí. Více informací o projektu, který má ke sportu přivézt nové talenty se dozvíte na webu www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje