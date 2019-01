Dar lásky s Míšou Babáčkovou

Kde: Pivní restaurace Kadaň Dar lásky. Krásné setkání, kde si budeme povídat o lásce. Je to dar, který dáváme sami sobě i druhým lidem. A zároveň je to věc, o kterou ve svých vztazích nejvíc bojujeme. Máme různé taktiky boje: někdy se tváříme, že lásku vlastně nechceme, jindy se snažíme až moc a tím druhé odháním nebo když ji nedostaneme tak, jak my si představujeme, jsme zlí... Pojďme poodhalit, co za tím vším je, neboť v hloubi duše si každý přejeme milovat a být milován. S láskou a sladku tečkou v podobě domácích cupcakes s krémem. Vstupné dobrovolné.