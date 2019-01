Vstupné: 370 Kč

Kde: KZ Orfeum

Nehřešte slovem. Neberte si nic osobně. Nevytvářejte si žádné domněnky. Dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Pokud uzavřeme sami se sebou tyto čtyři dohody, bude náš život jednodušší a šťastnější. V knize Čtyři dohody odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Zásady založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.

U nás se o zpopularizování knihy zasadil především Jaroslav Dušek, který základní myšlenky filosofie starých Toltéků shrnuje ve svém veleúspěšném představení, které je nejen hluboce filosofické, ale i velmi zábavné. Jaké vzorce chování předáváme svým dětem? A co by Vám na to řekli indiáni v Jižní Americe? Přijďte to zjistit!