Christmas párty

Největší Vánoční mejdan na Kadaňsku! Celou akci pojmeme ve stylu Amerických Vánoc a proto prvních 50 lidí získá u vstupu Santovo vousy s čepicí + welcome drink JAGERMEISTER pro ty co dorazí do 00:00! Zároveň bude probíhat soutěž o nejlepší kostým, budeme soutěžit o poukazy na konzumaci na bar v hodnotě 2.000 korun. Těšit se můžete také na tematickou výzdobu, překrásné Santovo pomocnice a nesmí chybět ani umělý sníh přímo v clubu! Chybět nebudou DJ’s: Bravel, Waci, David Mixa, Dawe, Durby, Blasko

Kde: Music Club Inferno