Chomutov - Pastelkou moderně a od začátku

Milujete barevný svět kolem sebe a chtěli byste se naučit kreslit pastelkami jinak, než je znáte ze školních lavic? ?

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Toužíte umět krásně kreslit a jediné, co vám brání, je strach, že to nezvládnete? Zkuste svou touhu upřednostnit a s důvěrou se k nám přidejte.

Naše kurzy jsou připraveny pro úplné začátečníky a nepředpokládáme, že kreslit umíte. My vás to naučíme.

CO VÁS ČEKÁ

• setkáte se se stejně naladěnými lidmi

• pečovat o vás budou laskaví a milí lektoři

• strávíte víkend v přátelské atmosféře

• odnesete si 4 – 6 nádherných obrázků

• již první obrázek bude krásný

• každý další obrázek bude ještě krásnější

• veškeré materiály a pomůcky jsou v ceně

Kurz bude probíhat v sobotu i neděli od 09:45 do 18:45. Zadáním kódu FB5242 můžete získat slevu 500 Kč z původní ceny 2500 Kč.

V krátké teorii si představíme materiály, se kterými budeme pracovat. Seznámíme se nejen s vlastnostmi různých druhů pastelek, ale také s vhodnými papíry a jejich zvláštnostmi.

Povíme si, co je to barva primární a jak se tvoří sekundární. Naučíte se vytvořit širokou škálu dalších barevných odstínů.

Individuálně pohovoříme s každým z vás, co se vám osobně líbí, poskytneme hodně inspirací a pomůžeme vám najít váš osobní směr.

My vám ukážeme, vy si vyberete a společně dojdeme k vašemu cíli.

Během kurzu vás budeme učit nejen kreslit pastelkou, ale zároveň vás budeme učit kreslit. Nemusíte mít tedy žádné zkušenosti s kresbou jako takovou. Pokud je mít budete, poznáme to na prvních kresbách a zužitkujeme tuto vaši výhodu.

Postupně se přesuneme od samotných základů míchání barev do moderních art efektů. Vyzkoušíte si vizuál suchých struktur, kde papír stále dýchá. Naproti tomu třeba voskový povrch, který se využívá například při kresbě zeleniny a ovoce, dále pak transparentní vrstvení pro vodní či skelní vyjádření.

Během kurzu budete mít příležitost pracovat s uměleckým materiálem a také si vyzkoušet profesionální pastelky značky FaberCastel a Prismacolor. Budete-li mít chuť dále experimentovat, přidáme k pastelkám vodu a akvarelový papír.

Přijďte prožít skvělý víkend a nechte se unést barevným světem. Udělejte první krok a společně s námi jich zvládnete dalších deset i více. Přijďte laskat svoji duši, neb kreativita je to, co nás odlišuje od světa jiných tvorů. Za jeden víkend vyrostete vy i vaše vnitřní já. Schopnost krásně kreslit byla dána všem lidem, nejen pár vyvoleným.

V případě zájmu pište na e-mail info@ateliermozaika.cz. ?

Těšíme se na vás ♥