Restaurant & Pub Liďák pořádá charitativní vánoční jarmark, přičemž výtěžek ze vstupného a prodeje ručně vyráběných předmětů poputuje lidičkám do „Domova pro osoby se zdravotním postižením - Kadaň“, kteří to potřebují. Čekají na Vás krásné výrobky ručně vyráběné právě lidmi z domova, dětičkami z mateřské školky Klásek, personálem Restaurant & Pub Liďák a jejich přátel, organizací Radka a od mnoha dalších skvělých lidí, kteří si v předvánočním shonu našli chvilku a předměty ručně vyráběné dodali k prodeji. Přijďte si zakoupit výrobek a přispět tím na dobrou věc. Čeká Vás příjemná atmosféra, vánoční koledy, dílničky pro děti, občerstvení od holek z Dovez Sváču, punč, káva, čaj a teplá čokoláda na zahřátí a také něco sladkého na zub. Pokud se i VY chcete zapojit, budeme velice rádi za každý výrobek, který se Vám podaří doma vyrobit, např. se svými ratolestmi a donesete nám jej k prodeji na „Vánočním jarmarku“. Sbírka věnovaných výrobků probíhá do 21. 12. 2018 v Restaurant & Pub Liďák dle otvírací doby. Vstupné je dobrovolné. Peněžitý dar předáme na Vánoce 24. 12. 2018. Těšíme se na Vaší návštěvu a věříme, že si společně užijeme vánoční čas a společnými silami uděláme skvělou věc.