Cesta z města - Richard Gasperotti

Richard Gasperotti je dvaačtyřicetiletý chomutovský rodák, stále aktivní profesionální freerider na horském kole. Držitel rychlostního rekordu na kole za motorkou 211,5 km/h. Čtyřnásobný účastník největší freeridové soutěže Red Bull Rampage. Cestovatel, umělec a otec vás uvede do zákulisí dlouholetého cestovatelského projektu zam. Gaspi a jeho parta objevuje nové lokality, kultury a především šíří podvědomí cyklistiky v destinacích, kde horská cyklistika je v plenkách. Projekt zam odstartoval roku 2012 cestou do Mongolska, odtud také název zam - v mongolštině cesta. Následovaly země jako Nové Mexiko, představení České Republiky s hostem z Kanady, dále Sardinie, Taiwan, zam6 do Azerbajdžánu a čerstvý snímek zam7 jako Balkánská cesta Kosovo, Albanie, Černá Hora a Bosna. A nově připravovaná cesta zam8.