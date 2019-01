Bouldering Session - 3. kolo

5. ROČNÍK LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV BOULDERING SESSION 30.11. startuje 3. kolo půlkulatého 5. ročníku Bouldering Session, celkem 7 závodů. Závody probíhají opět ve dvou kategoriích – muži, ženy. Po každém závodě jsou vyhlášeni 3 nejlepší z obou kategorií, kteří obdrží ceny. Výsledky všech závodů se zaznamenávají a po posledním závodě bude vyhlášen celkový vítěz celé série. Startovné = 100,- Kč. Žádná předběžná registrace není, prostě přijdete v den závodu v čase od 17:30 do 21:00 na boulderovku a zalezete si. Nově pro Vás připravujeme spolu s Bouldering Session její dětskou verzi! Děti do dvanácti let, které se ještě neúčastnily dospělých závodů, si zde mohou poměřit síly se svými kamarády nejen z lezeckého kroužku. Na nejlepší čekají zasloužené odměny! Registrace předem není nutná. Závodit se bude na 15 boulderů, jinak pravidla odpovídají dospělé verzi. Za přelezené bouldery se počítají body do celkového pořadí. Děti závodí od 16:00 do 17:30. Těšíme se na Vás! Startovné 50,- Kč.