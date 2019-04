Beseda s válečným zpravodajem Radanem Špronglem

Válečný zpravodaj Radan Šprongl přináší reportáže z míst ve světě, kam žádní turisté nejezdí. Slumy, největší skládky, vyloučené lokality, čtvrti se špatnou pověstí. I v takzvaných No-Go zónách žijí lidé, kteří mají své příběhy.

Svou televizní novinářskou kariéru odstartoval v roce 1995 jako zahraniční zpravodaj FTV Premiéra (dnešní FTV Prima), pracoval také pro TV Nova, od roku 1998 přesídlil do České televize, co by reportér pořadu Fakta.

Veřejnosti je znám především jako zahraniční zpravodaj. Natáčel reportáže v občanskou válkou zmítané Sierra Leone. Na kontě má ale také dokument točený za války v Kosovu s názvem Pravda a Lež, věnující se válečné propagandě ve světových médiích. O prvních dnech ve válce v Iráku pak natočil dokument Dny poté.