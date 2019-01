Beseda: PAPU PAPUA - cesta za lidojedy

Popis:Diashow Tomáše Kubeše, cestovatele, novináře a fotografa. Jeho snímky a články můžete najít v České republice v titulech jako jsou Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Vlasta, Katka, Travel in the Czech republic, Travel Digest, Travel Focus, Hospodářské noviny a mnoha dalších.

Papu Papua - dobrodružná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která má přinést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno bude neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.