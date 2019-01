Beseda a autogramiáda Simony Baumrtové

Elitní česká znakařka Simona Baumrtová je chomutovská rodačka. V tomto stylu vybojovala bronzové medaile na MS v krátkém bazénu 2012, ME v plavání 2012 a tři bronzové kovy z mistrovství Evropy v krátkém bazénu. V červnu letošního roku závodila v Římě, kde zaplavala všechny znaky v nejlepších letošních časech a zároveň se setkala s papežem. O prázdninách potvrdila limity na ME a mezi tím stihla přijmout pozvání na besedu k nám do knihovny. Připravujeme rozhovor s prostorem pro dotazy posluchačů a se závěrečnou autogramiádou. Taky se už nemůžete dočkat?