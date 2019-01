Autorské čtení: Ženou všemi smysly

Autorka textů Markéta Sýkorová spolu s ilustrátorkou Len H. Böhmovou pokřtí společně svoji novou knihu „Ženou všemi smysly”. Tento hravý a vtipný soubor básnických a písňových textů se nevyhýbá žádnému ženskému tématu a může být užitečným pomocníkem k pochopení ženského světa i pro muže.

V rámci křtu knihy proběhne výstava obrazů a ilustrací Len H. Böhmová a hudební ochutnávka z písňové tvorby Markéty Sýkorové.

"Ženský svět, jeho přirozené radosti i starosti, stesky, žaly, trápení, ale i euforie, vzrušení a rozvernost, zkrátka všechny emoce, které jsou nám - ženám - blízké, se zhmotnily do veršů a obrázků. Ať už jsme v roli manželky, matky, dcery, milenky či kamarádky, všechny dennodenně zažíváme v různých intenzitách to samé...Ale pozor! Chlapi, rozhodně neutíkejte, ba naopak zbystřete! Pokud svým ženám někdy úplně nerozumíte a občas si připadátejak na jiné planetě, určitě knihu zakupte. Pro společné pobavení i pro pochopení jejich niterného světa...Věříme, že knížka potěší, pohladí a především pobaví všechny, kteří už mají něco odžito a nevznášejí se na obláčku. Bez ohledu na pohlaví. A malé upozornění, pro děti a mladistvé to není úplně nejvhodnější." autorky knihy