Alice Kavková - Retro hry

Alice Kavková maminkám z Chomutova připomene polozapomenuté dětské hry jako je skákání gumy, krvavé koleno nebo tleskačky. Vyrábí hry pod rodinnou značkou 4 Kavky, ale především o nich píše a točí videa, učí dnešní děti hrát si jako kdysi my, Husákovy děti. Povypráví, jak se dostala k tomu, že se těmto hrám věnuje a částečně jí to i živí. Uslyšíte také příběh, jak to všechno začalo, jak jí k profi hraní přivedlo její blogování pro blog Maminator.cz. Jak vznikla její první skákací guma Pruženka a jestli dnešní děti baví skákat gumu stejně jako kdysi nás. Děti na besedě vítány. Akce se koná v átriu chomutovské knihovny.