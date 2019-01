Legendární kapela Abraxas na Hřebíkárně.

Základem zrodu jedné z budoucích českých novovlnných legend byl blues-rockový soubor Abraam, což bylo ovšem spíše takové jamové sdružení, v kterém se během společných sessionů vystřídal značný počet muzikantů. Někdy na konci roku 1975 v něm působili mj. kytaristé Ivan Sekyra a "plastic" Jiří "Přemysl" Števich. A jelikož měl Števich zrovna problémy se zákonem (paragraf o tzv. příživnictví byl vedle dvouleté vojenské služby noční můrou všech rockem odkojených mániček), přizval Sekyra k jam sessionům i kytaristu Slávka Jandu, jemuž se právě rozpadlo jeho Perpetuum Mobile.

Janda kromě "perpeta" hrál samozřejmě ještě profesionálně - jeho Skupina Bohuslava Jandy doprovázela barda dívčích srdcí Petra Nováka - ale to byla spíše práce a nikoliv hudba jeho srdci blízká. Poté co se objevil na jamech v Abraamu se postupně začala sestava kapely stabilizovat a repertoár více usazovat a fixovat. A jelikož byl poněkud odlišný od původního blues rocku, zcela logicky došlo i ke změně názvu. Výraz "abra" se hudebníkům zdál rockově magický, tudíž byl ponechán a protože všichni znali desku Carlose Santany "Abraxas", která podivnou náhodou licenčně vyšla i u nás, na novém názvu se celkem rychle shodli. A tak v únoru 1976 vlétl do historie našeho rocku exotický motýl zvaný Abraxas.