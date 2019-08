Lidé rozhodnou o názvu nového vláčku zooparku. | Foto: Zoopark Chomutov

Otevírací doba:

Pondělí - neděle

1. 3. - 31. 5. od 9.00 do 17.00 h

1. 6. - 31. 8. od 9.00 do 18.00 h

1. 9. - 31. 10. od 9.00 do 17.00 h

1. 11. - 28. 2. od 9.00 do 16.00 h