Hrad Hasištejn na Chomutovsku | Foto: Miroslav Rada

Návštěvní doba:

Od 1.dubna do 31.května - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin.

Od 1.června do 30.září denně od 10.00 - 18.00hodin.

Od 1.října do 31.října - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin.

Vstupné:

Děti do 6-ti let zdarma od 6-ti do 26-ti let (včetně studentů) + senioři nad 65let + ZTP 30,-Kč dospělí 50,-Kč.