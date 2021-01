Kdy: po celý rok přístupná

Kde: Krušné hory, nedaleko Klínovce

Z Hadí hory je nádherný výhled na lázeňské údolí a na hřebeny hor nad Jáchymovem v horní části města. Pokud by jste od Hadí hory šli vpravo necelých sto metrů, mezi stromy uvidíte klikatit se jáchymovskou sjezdovku z Klínovce.



Šedé kamenné moře vzniklo rozpadem žíly křemenem bohatého granitového porfyru. Porfyr je žilná vyvřelá hornina, to znamená, že vzniká tuhnutím magmatu např. v puklinách a zlomech zemské kůry. Vysoký obsah křemene dodává této hornině odolnost vůči zvětrávání. Původní odolná skála byla roztrhána do bloků rozpínavostí ledu, který v každém zimním období krystalizuje z vody nateklé do puklin. Bloky pak byly vlečeny až do údolí.



Šedá barva dala této hoře jméno Grauenstein (grau = šedý) a v češtině se jí říká buď Hadí hora (tak se uvádí i v mapách) nebo Kamenná hora. Její nadmořská výška činí 940 metrů, vrchol je ovšem ukryt v lese, ne na místě výhledu.



K Hadí hoře se váže i několik pověstí. Jedna z nich říká, že už od pradávna měla tato hora špatnou pověst. Dokonce se zde nesměli pást dobytek a žádný místní obyvatel by si netroufl zde přespat.