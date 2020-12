Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko Chomutova



Naleznete zde svůj klid a můžete se nechat okouzlit podmanivým prostředím. Zvláště v podzimním období nemají chybu všudypřítomné zlaté buky. Vyjet si sem můžete i na kratší cyklovýlet.

Nebo si ho můžete prodloužit a po svazích Krušných hor, což znamená držet se stále modré turistické značky, se vydat až do vrcholových partií Krušných hor, konkrétně k Novému Domu (dnes je to jedna budova, sloužící myslivcům) a Novodomskému rybníku . Cestou potkáme i Dieterovu štolu. Pokud by jste přijeli autem, musíme jej nechat u bývalého III. mlýna a pak si udělat zhruba 1,5 km dlouhý pěší výšlap.

Kamenička je z jedné strany ohraničena zděnou, 44 metrů vysokou, hrází, která je v koruně dlouhá 153 metrů. Hráz je součástí prvního stupně ochranného pásma a je tedy pro veřejnost nepřístupná. Přehrada je technickou památkou.