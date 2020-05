Autobusy začnou vozit turisty do Krušných hor. Je možné vyrazit na lince Litvínov - Dlouhá Louka (č.526) nebo z Chomutova přes Boleboř na Horu Svaté Kateřiny (č.561). V provozu bude též cyklobus z Jirkova a Chomutova na Boží Dar. Nová linka zajíždí také z Chomutova na Horu Svatého Šebestiána (č. 588).

Provoz zahájí v polovině května též turistické vlaky. Vybrat si můžete třeba Doupovskou dráhu z Kadaně do Krásného Dvora a Podbořan, případně k Doupovským horám. Do Krušných hor začne o víkendech jezdit Horská dráha Chomutov - Vejprty.

Začnou jezdit i pravidlené vlaky z Mostu do Moldavy v Krušných horách. Bohužel vlaky z Děčína a Ústí nad Labem budou až do listopadu mezi Teplicemi a Moldavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, a to z důvodu rekonstrukce tratě Teplice - Louka u Litvínova. V plném provozu je již Švestková dráha mezi Mostem a Litoměřicemi. Na červen se pak plánuje zprovozní nové linky přes Opárenské údolí. Od 16. května bude dále v provozu Kamennický motoráček, Zubrničký motoráček či Podřipský motoráček.