KDY: 5. února

KDE: Dům dětí a mládeže Klášterec nad Ohří

ZA KOLIK: 90-350

Na jarní prázdniny si připravil program pro školáky i klášterecký Volňásek. Ve středu 5. února pořádá výlet do ZOO Ústí nad Labem, ve čtvrtek 6. února je pak cílem Cirkus Park Teplice. Své ratolesti můžete přihlásit na recepci domu dětí a mládeže od pondělí do čtvrtka v době od 13.30 do 18 hodin. Možnost máte do 29. ledna. Cena výletů se pohybuje od 90 do 350 korun. V ceně je vždy oběd.