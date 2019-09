CYKLOTRASA: Z Prunéřova do Pernštejna podél řeky Ohře

V rámci dnešního cyklovýletu se vydáme z Prunéřova do Kadaně, a pak podél řeky Ohře přes Klášterec až do Pernštejna. Tam nastoupíme na vlak a pojedeme zpět do Prunéřova.

Zámek v Klášterci nad Ohří. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová