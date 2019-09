Čeká nás 19 kilometrů nenáročného terénu, většina trasy je z kopce. Vlak po vyhlášené trati Chomutov Vejprty se speciálním vagónem pro cyklisty jezdí pouze o víkendech od května do září.

Samotná jízda vlakem na této trati je příjemným zážitkem, protože se nám několikrát naskytne krásný výhled při stoupání z Chomutova až do Krušných hor. Z vlaku vystoupíme na zastávce Nová Ves u Křimova. Touto obcí nás celkem snadno a rychle provede červená turistická značka.

Následně se napojíme na silnici, po které budeme stoupat do Hory Svatého Šebestiána. Jedná se o jedinou náročnější pasáž trasy, stoupání je dlouhé zhruba jeden a půl kilometru. Po příjezdu do obce Hora Svatého Šebestiána se napojíme na cyklotrasu číslo 3079 a krátce poté se dostáváme do Bezručova údolí, kterým klesáme a užíváme si, pokud nemáme strach, rychlejší jízdu.

Zhruba po osmi km dojedeme na rozcestí Třetí mlýn. Odtud už klesáme k Chomutovu mírnější cestou, napojujeme se na značenou cyklotrasa 3078. Povrch cesty je tvořen asfaltem, takže je vhodná trasa i pro kolečkové brusle. V této části trasy se nachází několik restaurací a bufetů, v nichž je možné se občerstvit a posedět na venkovní zahrádce. K vlakovému nádraží, kde náš výlet končí, nás dovede modrá turistická trasa, na kterou narazíme hned při vjezdu do města Chomutov.

GPS SOUŘADNICE

Start (železniční zastávka Nová Ves u Křimova): 50°29'43.9“ s. š. 13°15'49.7“ v. d.

Rozcestí Třetí mlýn: 50°30'03.0“ s. š. 13°19'46.8“ v. d.

Cíl (Vlakové nádraží Chomutov): 50°27'23.1“ s. š. 13°23'59.0“ v. d.