Zoopark Chomutov zve opět k návštěvě

Kdy: po – ne od 9 do 18 hodin

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: dospělý 120, děti 30, rodina 290, pes 30 korun

Zoopark Chomutov zve opět k návštěvě, a to už od pondělí 27. dubna, když byl šest týdnů zavřený vládním nařízením kvůli epidemii koronaviru. Původně se měly zoologické zahrady otevírat až v květnu, vláda však své rozhodnutí změnila. Proto je možné vyrazit s celou rodinou na návštěvu, i když za dodržení přísných hygienických podmínek. Jednou z těch zásadních je výhradně elektronický prodej vstupenek. U obou vstupů je proškolený personál, který je připravený návštěvníkům poradit, jak elektronickou vstupenku zakoupit na místě nebo jak se používají QR kódy.

Po znovuotevření se sem návštěvníci doslova hrnou. V první den, kdy se zoopark znovu otevřel, prošlo branami 731 lidí. Další den to bylo ještě o třicet návštěvníků více. „Na lidech bylo vidět, že se k nám těšili. A musím říci, že my jsme se stejně tak těšili na ně. Prázdný areál tak opět ožil a i přes roušky bylo vidět hodně radosti. „Přišlo mi to, jako shledání velké rodiny po letech,“ dodává na Věra Fryčová.

Zoopark Chomutov letos slaví 45 let od svého založení, návštěvníkům byl poprvé zpřístupněn 10. května 1975. Původně plánované oslavy musel zoopark kvůli krizové situaci už dvakrát odsunout, rozhodně chce ale návštěvníkům své výročí ještě připomenout.