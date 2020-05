Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku.

Výstavu děl Emmy a Báry Srncových najdete v Galerii Josefa Lieslera v Kadani. | Foto: Archiv

Výstava Únik z totality

Kdy: prodloužena do 30. června

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Oblastní muzeum v Chomutově opět otevřelo 11. května. Zároveň byla také zpřístupněna výstava Únik z totality aneb listopad 89 na Chomutovsku, kterou muzejníci prodloužili do 30. června. Zůstává také možnost hraní únikové hry za těchto podmínek: Výstava s únikovou hrou přístupná pouze po předchozí rezervaci na tel. 775 870 935, nebo na e-mailu: dokonalova@muzeumchomutov.cz Otevřeno út - pá 9 - 17 hodin, so 13 - 17 hod., poslední skupina od 15.30 hodin. Orientační čas pro hraní únikové hry je 30 - 60 minut. Vstupné 40,-Kč/osoba.