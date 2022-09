Sobotní farmářské trhy v Kadani

Kdy: Sobota 10. září od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Přijďte si nakoupit regionální potraviny přímo od místních farmářů. Od 10.00 hodin zahraje Divadlo Na Klice pohádku s názvem Hledá se Khódl. Všichni dobře víme, že v každém řádném kurníku bydlí slepice s kohoutem. Jenže v této pohádce kohout záhadně zmizí. Naštěstí je mezi slepicemi jedna odvážná, která se rozhodne záhadu vyřešit a ztraceného kohouta Kárl fon Khódla vypátrat. To, zdali ho najde a jestli ona sama se v pořádku vrátí zpátky domů se dozvíte, když na pohádku přijdete.

Chomutovský festival vína

Kdy: Sobota 10. září od 13.00 hodin

Kde: Náměstí 1. máje v Chomutově

Sobota bude na náměstí 1. máje v Chomutově patřit vínu. První ročník festivalu představí 20 pečlivě vybraných vinařství z Čech a Moravy. Součástí akce bude také food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů a nápojů a doprovodný program. Vystoupí Cimbálová muzika Majerán, skupina Realita a DJ Michal Pácalt. Programem vás budou provázet moderátor Luděk Holý a sommelier Zdeněk Kintr. Vstup je zdarma, víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic v ceně 100 Kč. Otevřeno bude od 13.00 do 22.00 hodin.

Dny evropského dědictví v Kadani

Kdy: Sobota 10. září od 10.00 hodin

Kde: Kadaňské památky

Přijďte si v sobotu 10. září prohlédnout kadaňské skvosty od 10.00 do 16.00 hodin v rámci Dnů evropského dědictví, kdy bude vstupné po celý den zdarma. Navštívit můžete například radniční věž, Mikulovickou bránu, františkánský klášter, kadaňský hrad nebo středověkou baštu. Přístupné budou výjimečně například také růžencová kaple, kostel Štětí sv. Jana Křtitele nebo kostel sv. Rodiny. V rámci letošních Dnů evropského dědictví proběhnou také dva varhanní koncerty Tomáš Marečka. Na prvním z nich v sobotu 10. září od 15 hodin v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře se můžete těšit na barokní repertoár. V neděli 11. září od 15 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže na náměstí zahraje varhanní repertoár 19. století.

Výročí Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím

Kdy: Pátek 9. a sobota 10. září

Kde: Kovářská

Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské oslaví 25. výročí od svého založení. Oslavy budou zahájeny pátečním koncertem v kostele sv. Michaela, kde se představí Duo Pavel a Kaca (Pavel Houfek a Kateřina Rousová) a trojice dam s klavírním doprovodem vystupující pod názvem Po-Po Trio. Hlavní den oslav je sobota 10. září od 10.00 do 19.00 hodin. Uvidíte historická vozidla a kluby vojenské historie, seskok parašitistů, přednášky a besedy, ceremonii u pomníku padlých letců. Připravena je cesta za historií - návštěva místa havárie jednoho z letounů sestřelených 11. 9. 1944, dále soutěžní výstava plastikových modelů, premiéra naučné stezky Kovářská, živá country hudba, polní kuchyně, novinky v expozici muzea, muzejní letecká kavárna v novém a mnoho dalšího.

Restaurant Day v Chomutově

Kdy: Sobota 10. září od 9.00 do 19.00 hodin

Kde: Městská věž na náměstí 1. máje v Chomutově

Na jediný den se otevře v Chomutově restaurace s exkluzivním výhledem. V rámci celosvětového Restaurant Day, kdy se otevírají jednorázové restaurace na neobvyklých místech, si můžete dát snídani, oběd nebo večeři v Městské věži na náměstí 1. máje. Otevřeno bude v sobotu 10. září od 9.00 do 19.00 hodin. Rezervace na telefonu 774 492 304.

Hornická pouť v Jirkově

Kdy: Sobota 10. září od 12.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše a Kostelní ulice v Jirkově

Vrchol kulturní sezóny v Jirkově se koná v sobotu 10. září. Chybět nebudou pouťové atrakce, stánky a především hudba na dvou pódiích. Program začne v poledne. Na hlavním pódiu na náměstí Dr. E. Beneše se představí Veselá Krušnohorská muzika, Atmo music, Vilém Čok & Bypass, Marta Jandová a na závěr od osmi večer Balage Band. Na vedlejším podiu v Kostelní ulici budou od 13,00 hodin hrát Pepa Štross a syn, Fusion Factory, Baxon a Molly the Bloom. Vstup je zdarma.

Sraz traktorů v Sušanech

Kdy: Sobota 10. září od 11.00 hodin

Kde: Obec Sušany

Za kolik: 30 Kč

Historické zemědělské stroje budou k vidění na srazu traktorů v Sušanech u Strupčic. Kromě přehlídky se stroje zapojí také do soutěží, včetně soutěže o nejhezčí traktor. Pro návštěvníky jsou pak připraveny další soutěže, jako třeba hod válečkem pro ženy a vrh mlékárenskou konví pro muže. Vstupné je 30 Kč. Doprovází kapela Úlet.

Ohřecká osmička v Březně u Chomutova

Kdy: Neděle 11. září od 9.00 hodin

Kde: Březno u Chomutova

Běžecko - pochodový seriál Dolním Poohří má před sebou poslední etapu. Ta sportovce zavede do Března na Chomutovsku, kde je připravena sedmikilometrová trasa a také kratší běh pro děti. Start je v neděli 11. září v 10.30 hodin pro chodce a děti a v 11.00 hodin pro běžce. Prezentace na místě od 9.00 hodin.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.