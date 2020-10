Figurkáři – muži s krásným koníčkem

Kdy: 10. a 11. října od 9 hodin

Kde: Františkánský klášter, Kadaň

Za kolik: 30 Kč

Proč přijít: Městské muzeum v Kadani vás zve na výstavu s názvem Figurkáři - muži s krásným koníčkem v prostorách Františkánského kláštera. K vidění bude přes 400 figurek, bust a dioramat, mezi nimiž najdete historické, ale i fantasy či sci-fi postavy. Průběžně budou také probíhat ukázky tvorby figurek a zkušení figurkářští bardi rádi poradí všem začínajícím zájemcům, jak na to. Autor a kurátor výstavy: Michal Křepelka, technická podpora: Petr Liebscher.

Princezna koloběžka

Kdy: 11. října od 15 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice, Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka má k němu přijet - nepřijet, ani v noci - ani ve dne, být ustrojená -neustrojená a přinést s sebou dar - nedar! Mančina maminka se bojí, že je to úkol nesplnitelný. Milá Mančinka se ale nelekne a pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě. V pohádce jsou veselé písničky. Podle pohádky Boženy Němcové napsala Ludmila Razimová, hraje Liduščino divadlo.

Pojďte s námi do přírody

Kdy: 10. října od 10 hodin

Kde: Oblastní muzeum Chomutov

Proč přijít: Opět Vás zveme na exkurzi, tentokrát do zámeckého parku na Červený Hrádek. Exkurzi povede Ing. Vít Joza. Sraz bude v 10 hodin na parkovišti u Zámeckého rybníku.

Jóga s Janou

Kdy: 9. října od 9 hodin

Kde: Radka Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Dopolední jóga pro veřejnost s Janou. Možnost zajištění placené služby - hlídání dětí - dle platného ceníku Mateřského centra. Doporučujeme registraci, kapacita je omezená.

Cvičení pro těhotné

Kdy: 9. října od 15 hodin

Kde: Radka Kadaň

Proč přijít: Vhodná pohybová aktivita pro těhotné v jakékoliv fázi těhotenství, jelikož probíhá v malé skupině s individuálním vedením. Ve cvičení je možné pokračovat po celé těhotenství a udržovat si tak tělesnou kondici. Pravidelně procvičujeme rizikové partie. K posílení psychické pohody využíváme relaxaci s vhodným hudebním doprovodem. Při aktivitě se navíc budoucí maminky seznámí s dalšími ženami ve stejné situaci a mohou společně řešit své radosti i starosti.

Svět z kostiček

Kdy: do 31. března 2021

Kde: Předsálí naučného oddělení Chomutovské knihovny

Proč přijít: Výstava. Procestujte s námi svět složený z lega. V předsálí oddělení naučné literatury bude do konce března 2021 k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega. Výstava vzdělávacího charakteru potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny a bude doplněna poznávací soutěží o stavebnice LEGO. Nejmenším návštěvníkům bude věnovaná část výstavy, kde si budou moci prohlédnout exponáty z Harryho Pottera nebo pohádek Walt Disney. Exponáty bezplatně zapůjčeny Jiřím Sadílkem. Skupinové rezervace nutné. Kontakt oddělení naučné literatury T: 474 619 342, email: naucna@chomutovskaknihovna.cz

Kachle sedmi století

Kdy: do 24. října

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč

Proč přijít: Výstava v budově Oblastního muzea v Chomutově na náměstí 1. máje představuje kamna stará stovky let, od gotiky až po 20. století. K zhlédnutí jsou také nejstarší gotické komorové kachle s vyobrazením obrněných jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku u Klášterce nad Ohří.

Prvním vlakem do Chomutova

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Proč přijít: Výstava je připomenutím 150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova na jeho tehdejší nové nádraží. Vlak přijel po trati vybudované Ústecko-teplickou železniční společností, která tak jako první spojila Chomutov se světem moderním dopravním prostředkem. Pro obyvatele města znamenala železnice možnost k bouřlivému průmyslovému rozvoji. Návštěvníci výstavy si vedle mnoha zajímavých informací o železnici budou moci prohlédnout velké množství předmětů, které jsou spojeny s dráhou. Každý si zde najde to své, 100 let starou telefonní ústřednu, signalizační lampy na výhybky a návěstidla, dobové jízdenky, velký model lokomotivy tzv. Němky, tabulky lokomotiv působících v regionu, železničářské uniformy a jako lahůdka 7 metrů velký železniční model. A samozřejmě mnoho dalších zajímavých věcí z historie železnice. Výstava je k vidění v hlavní budově muzea na Palackého 86 do 28. listopadu v běžných otevíracích hodinách.

V zahradě – Jiří Janda

Kdy: do 7. listopadu

Kde: Galerie Špejchar

Proč přijít: Zahrada - prostor skrytý před zraky kolemjdoucích, cosi tajuplného - Průhledy, Květy, Zvuky, Tvary, Znaky, Linie, Světla, Barvy, Stromy, Altány, Setkávání… Rajská zahrada dětství? Nebo prostor všude kolem nás otevřený všem, kteří nepřestávají naslouchat, objevovat, nebo třeba jen vidět dříve neviděné, zapomenuté… Výstava V ZAHRADĚ je volným výběrem z dlouhodobých projektů Jiřího Jandy uskutečněných mezi (2012 - 2020) na různých místech. Jejich společným motivem je především Okamžik, Událost a Záznam. Doprovodný program: sobota 3. října od 14 hodin hudebně výtvarná dílna Zahrada snivců – Jiří Janda + Jaroslav Kořán (perkuse). Sobota 7. listopadu v 11 hodin komentovaná prohlídka s autorem, dernisáž.

Grafické techniky v obrazech II

Kdy: do 27. listopadu

Kde: Galerie Lurago, Chomutov

Proč přijít: Výstavou s názvem Grafické techniky v obrazech II se veřejnosti představují tři výtvarnice: Jarka Jelínková, Zdenka Tučková a Hana Zimová. Všechny tři autorky si plní svůj celoživotní sen o vytváření výtvarných prací. Věnují se výtvarnému umění v grafické dílně Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Aloise Kračmara. Ve svých dílech se snaží používat jednotlivé technologie celistvě, vytvářením prací grafickými a malířskými prostředky. Jedná se o techniky spojené do různých kombinací (monotypy doplněné kresbou i malbou, kresbou v mramorování, apod.). Jejich cílem je vytvoření prací, které potěší oko i srdce diváka. Vystavené práce snad pomohou všem návštěvníkům galerie se na chvíli zastavit, ponořit se do příjemného světa barev a zapomenout na všechny starosti. Vernisáž: 1. října v 17 hodin.

Kouzlo ženy v obrazech a poezii

Kdy: od 13. října do 13. listopadu

Kde: Galerie Na síti (2. patro), Chomutov

Proč přijít: Výstava obrazů Jana Kopeckého a jejich grafická úprava pomocí počítačové techniky ve formě plakátů. Autoři výstavy - Jan Kopecký, obrazy, olejomalba, student Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Lucie Špoutilová, plakáty, fotografka a grafička.

Architektura v krajce

Kdy: do 31. října

Kde: Kostel sv. Kateřiny, Chomutov

Proč přijít: V letošním roce oslaví Klub šité krajky výročí 20 let od svého založení a jeho členky by se rády občanům města, ale i dalším návštěvníkům muzea představily zajímavým projektem Architektura v krajce. Ten pomocí krajkářských děl představí některé zajímavé architektonické skvosty našeho regionu. Projekt je společnou prací všech členek Klubu šité krajky a propojuje krajkářskou tradici Krušnohoří s pamětihodnostmi města a regionu. Krajky budou prezentovány na šatech. Jedním z cílů této výstavy je ukázat velmi kreativní myšlení a tvorbu krajkářek seniorského věku našeho regionu, i proto se krajkářky rozhodly v rámci výstavy uspořádat další doprovodné akce. O projekt v současné době již projevilo zájem Muzeum krajky ve Vamberku, které by jej rádo představilo na Mezinárodních krajkářských slavnostech v červnu příštího roku.

Ještě dřív, než tohle všechno: Lukáš Musil

Kdy: do 31. října

Kde: Galerie Josefa Lieslera, Kadaň

Za kolik: Zdarma.

Proč přijít: Lukáš Musil, obecně známý pod svým pseudonymem Musa, je současný český umělec, solitér mimo zavedené proudy. Bývalý profesionální hokejista a český juniorský reprezentant pověsil v roce 2011 ze dne na den hokejové řemeslo na hřebík v šatně pražské Sparty a začal se věnovat výtvarnému umění. Monumentální plátna, která vytváří, jsou jednotlivými stádii v hledání autentického výrazu. V tom používá převážně spreje, jako výraz autentičtějšího vyjádření a gesta, než je tomu u klasické štětcové malby. Cykly velkoformátových pláten na sebe pozoruhodně navazují, pravděpodobně zcela nezáměrně a podvědomě, v intencích jakéhosi nového stvoření, tzn. vytváření vlastního, osobního vesmíru, od temných prostorů přes kosmogonické třesky až k vzniku života a zvířecích a lidských bytostí. Otevírací doba galerie: úterý - neděle od 13 do 17 hodin.

Příroda, jak ji (zatím) můžeme vidět všichni

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

Proč přijít: Výstava fotografií přírody Lukáše Vosmíka.

Mozek nebo smysly – kdo má pravdu?

Kdy: do 10. října

Kde: Galerie Jirkov

Proč přijít: Hravá výstava se smyslovými klamy. Vystavují se smyslové klamy optické, hmatové a sluchové, s doprovodnými stoly zajímavých a velmi netradičních her založených na možnostech smyslů.

Pohlazení

Kdy: do 31. října

Kde: Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří

Proč přijít: V galerii Kryt se představí nevidomá sochařka Marianna Janošíková Machalová! Přijďte se podívat na nádherné sochy a nasát tu správou atmosféru k nám do galerie. Otevřeno máme včetně víkendů denně od 8:30 do 17:00 hodin.

Vzhledem k nepředvídatelné situaci, je dobré zkontrolovat si u pořadatele, zda se akce opravdu koná. Nařízení se mění každým dnem, pořadatelé ruší akce, aniž by nás informovali. Děkujeme za pochopení.