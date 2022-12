Veřejné bruslení pro Jirkováky Kdy: Sobota 10. prosince od 14.00 hodin Kde: Ice arena ve Vrskmani Veřejné bruslení pořádáme každou sobotu od 14.00 do 15.00 hod. na stadionu ve Vrskmani. Bruslení máme domluvené zatím do konce roku. Přijeďte a vyzkoušejte, užijete si spoustu legrace. Bez registrace a bez vstupného. Dopravit se můžete vlastním autem, cesta je snadná. Od Jirkova směr Vrskmaň, ale za hrází hned doleva! Tam už uvidíte označení. Tým Paraplíčko.

Adventní prohlídky na zámku

Kdy: Neděle 11. prosince od 13.00, 14.00, 15.00, 16.30 a 17.30 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Tentokrát na téma Uklizeno – napečeno aneb Lucky můžou k nám. Velký předvánoční úklid, peče se cukroví, zpívají koledy a před Luckami jsme v bezpečí.

Vánoční odpoledne a koncert

Kdy: Sobota 10. prosince od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Chomutovské muzeum zve rodiny s dětmi v sobotu 10. prosince do budovy radnice. Od 14.00 do 16.00 hodin tam bude probíhat vánoční odpoledne - beseda o vánočních tradicích a prohlídka betlémů. Od 17.00 hodin uskuteční adventní koncert kvarteta Unisono z Prahy v kostele sv. Kateřiny v Chomutově.

Koncert O naději v kostele sv. Ignáce

Kdy: Sobota 10. prosince od 18.00 hodin

Kde: Kostel sv. Ignáce v Chomutově

Spolek Proč bychom se netěšili, jenž mimo menší místní akce pořádá i větší a tou je adventní koncert, který nese název O naději. Ten letošní se uskuteční v sobotu 10. prosince od 18.00 hodin v kostele sv. Ignáce v Chomutově, a to s Antikvartetem , sborem Na Hlas a školním sborem Pavla Stránského. Jedná se již o třetí adventní koncert. První se uskutečnil v roce 2019 v kostele sv. Václava v obci Strupčice, druhý v roce 2021 v kostele sv. Ignáce v Chomutově s Bohušem Matušem.

Vánoční koncert Jaroslava Svěceného

Kdy: Sobota 10. prosince od 18.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Na druhém adventním koncertě zahraje známý houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Všechny adventní koncerty se budou konat ve Velkém renesančním sále.

Vánoční jarmark v Klášterci nad Ohří

Kdy: Neděle 11. prosince od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří chystá na neděli 11. prosince vánoční jarmark - setkání se svařákem, koledami a dílnami pro děti i dospělé. Přijít můžete mezi 10. a 18. hodinou.

3. adventní koncert: Ondřej Ruml

Kdy: Neděle 11. prosince od 19.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Vánoční koncert jednoho z nejvýraznějších interpretů současné tuzemské scény. Ondřej Ruml představí vánoční repertoár z alba Zapomenutý příběh. Koncert se skládá z písní Zdeňka N. Bričkovského, v aranžích Davida Rottera, a zazní také nejznámější koleda Narodil se Kristus Pán. Mezi jednotlivými písněmi je jemně vetkané průvodní slovo, které, spolu s písněmi, vypráví nejen o narození Ježíška v Betlémě, ale také připomíná tak trochu zapomenutý příběh Vánoc.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.