Luboš Pospíšil & 5P

Kdy: pátek 7. srpna od 18 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 160 Kč, vstupenky budou k dispozici pouze v předprodeji

Proč přijít: Matador české hudební scény Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo Yo band, Žáha…) a o generaci mladší muzikanti: klávesista a kapelník Ondřej Fencl (též Schodiště, Hromosvod, V. Merta, Marsyas…), bubenice Pája Táboříková (též Payanoia, Jasná páka) a baskytarista Martin Štec (ex-Vltava). Zpěvák s hlasem, který si nespletete, prožívá jedno z nejúspěšnějších období své více než čtyřicetileté kariéry. Po turné k zásadnímu albu Soukromá elegie a po retrospektivním turné Route 66 předloni vstoupil do Beatové síně slávy… a teď sklízí všechny ty plody a ocenění v sálech od Šumavy po Ostravu, stále častěji vyprodaných. V "předvečer" sedmdesátin si pak v říjnu 2019 nadělil své první živé album v kariéře s názvem Ostrava !!! Live. V jeho duchu a v duchu blížících se sedmdesátin se nese aktuální šňůra, která nabízí průřez celou protagonistovou kariérou - publikum se samozřejmě dočká osvědčených písniček ze zlaté éry (Tenhle vítr jsem měl rád, Soukromá cesta do nikam), včetně exkurzů do prehistorie (m.j. Doky, vlaky, hlad a boty), ale i novinek z posledního CD Soukromá elegie.

Prvním vlakem do Chomutova

Kdy: sobota 8. srpna od 10 hodin

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Proč přijít: V sobotu 8. srpna od 10 hodin proběhne v Oblastním muzeu v Chomutově vernisáž výstavy Prvním vlakem do Chomutova. Výstava je připomenutím 150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova na jeho tehdejší nové nádraží. Vlak přijel po trati vybudované Ústecko-teplickou železniční společností, která tak jako první spojila Chomutov se světem moderním dopravním prostředkem. Pro obyvatele města znamenala železnice možnost k bouřlivému průmyslovému rozvoji. Návštěvníci výstavy se vedle mnoha zajímavých informací o železnici budou moci prohlédnout velké množství předmětů, které jsou spojeny s dráhou. Každý si zde najde to své, 100 let starou telefonní ústřednu, signalizační lampy na výhybky a návěstidla, dobové jízdenky, velký model lokomotivy tzv. Němky, tabulky lokomotiv působících v regionu, železničářské uniformy a jako lahůdka 7 metrů velký železniční model. A samozřejmě mnoho dalších zajímavých věcí z historie železnice. Výstava je k vidění v hlavní budově muzea na Palackého 86 do 28. listopadu 2020 v běžných otevíracích hodinách. Všichni jste srdečně zváni.

Odpoledne s Baranijankou a Plechovankou

Kdy: 9. srpna od 16 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 50 Kč, vstupenky budou k dispozici pouze v předprodeji

Proč přijít: Baranijanka je kapelou veselou a živou, orchestr hraje vše od hudby taneční, country a jazzu až po dechovku. Přijďte si kadaňskou stálici poslechnout do Františkánských zahrad. Jako host vystoupí kapela Plechovanka.

Najezte se v Kadani a prohlédněte si zdarma památky

Kdy: od 1. července

Kde: Kadaň

Proč přijít: Jděte kdekoliv v Kadani na oběd, kávu, zmrzlinu nebo cokoli udělá vašim chuťovým buňkám radost. Pečlivě si uschovejte účtenku a poté ji předložte na pokladně některé z kadaňských kulturních památek. Za každých utracených 250 korun získáte jeden vstup zdarma. Akce se vztahuje na vstupy do Františkánského kláštera, na Kadaňský hrad, radniční věž, Mikulovickou bránu i na středověkou baštu.

NEJ Chomutovska. Hory doly region nečekaných možností

Kdy: do 31. srpna

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč.

Proč přijít: Výstavu pořádá DSO Chomutovsko - Dobrovolný svazek obcí Chomutovska, a představuje řadu zcela nových a poutavých informačních panelů, věnovaných jednotlivým obcím našeho regionu a jejich zajímavostem. Výstava je přístupná v otevírací době muzea po vyžádání průvodce muzea na radnici.

Kachle sedmi století

Kdy: do 24. října

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč

Proč přijít: Výstava v budově Oblastního muzea v Chomutově na náměstí 1. máje představuje kamna stará stovky let, od gotiky až po 20. století. K zhlédnutí jsou také nejstarší gotické komorové kachle s vyobrazením obrněných jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku u Klášterce nad Ohří.

S koronavirem v zádech Benátky 2020

Kdy: do 21. srpna

Kde: Galerie Lurago v Chomutově

Proč přijít: Výstava fotografií z letošního karnevalu v Benátkách. Vystavují Libor Zavoral, Roman Dušek, Bořek Zasadil a Miroslav Rada. Vernisáž výstavy proběhne 2. července od 17 hodin.

Růst v mizení

Kdy: do 19. září

Kde: Galerie Špejchar Chomutov

Proč přijít: Pavlína Rampachová Valdová - výstava obrazů z posledních pěti let. Vernisáž výstavy 17. července od 18 hodin.

Lovci lebek

Kdy: do 28. září

Kde: Středověká bašta v Kadani

Za kolik: 30 Kč

Proč přijít: Etnografická výstava představí sbírku předmětů z Nové Guiney, zejména z prostředí kulturní skupiny Asmat, kterou proslavily nádherné dřevořezby, ale také praktikování tzv. lovu hlav a s ním souvisejícím lidojedstvím. Další představenou kulturní skupinou jsou Marind-Animové, kteří rovněž praktikovali lov hlav. Vystaveny budou také jejich zbraně: luky, šípy, oštěpy a nože zhotovené z kostí kasuárů.

Hans Kudlich

Kdy: do 28. září

Kde: Muzeum – Kadaňský hrad

Za kolik: 30 Kč

Proč přijít: Hans Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848-49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a předkladatel zákona o zrušení roboty, je považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Výstava bude zahájena v 15 hodin, zároveň bude možnost komentované prohlídky s jejím kurátorem Jiřím Kopicou.

Eliška Kulíková

Kdy: do 30. srpna

Kde: Galerie pod širým nebem v Kadani

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Eliška Kulíková se narodila v Mostě, vyrůstala nedaleko Kadaně a studovala v Plzni. Své obrazy vystavuje již pravidelně. Její tvorbu je možné vidět v Praze, Plzni, Jihlavě či Mostě - a nyní také v Kadani. Vedle klasických výstav pořádala také několik livepaintingových akcí a zúčastnila se také několika zajímavých projektů. Kresbě a malbě se věnuje od útlého věku a provází ji celý život. Momentálně pracuje v Městském divadle v Mostě, ale malování se věnuje naplno. Nejčastěji pracuje s akrylem nebo kombinuje tužku s akvarelem. Vernisáž výstavy proběhne 26. června od 10 hodin.

65 let řemesla

Kdy: do 23. srpna

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V srpnu Vás v Galerii Josefa Lieslera čeká výstava tří významných Kadaňanů. Umělecké knižní vazby na výstavě s názvem 65 let řemesla vystavuje Jana Přibíková. Jana Přibíková se vyučila v Kadani u Emanuela Zárybnického, který byl knihařem a znalcem tohoto řemesla již z první republiky. Poté studovala na odborné škole v Novém Jičíně a v řemesle se zdokonalovala také u mistra Jiřího Faltuse v Žamberku a manželů Sobotových v Lokti. V roce 1983 získala titul Mistr uměleckého řemesla v oboru Umělecká knižní vazba. Zúčastnila se více než 60 výstav, které se konaly po celém světě, kde získala několik prestižních ocenění.