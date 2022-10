Parním vlakem do Krušných hor Kdy: Sobota 8. října od 10.00 hodin Kde: Z Chomutova do Vejprt Za kolik: 100 Kč, děti 50 Kč V rámci oslav 150. výročí horské dráhy z Chomutova do Vejprt se můžete na této trase vypravit v sobotu 8. října parním vlakem. V Křimově si budete moci prohlédnout historická kolejová vozidla společnosti Loko-Motiv nebo si opéct špekáčky. Ve Vejprtech na vás čeká výstava historických fotografií z vejprtské trati, ale také hudební vystoupení. Z Chomutova odjíždí vlak v 10.00 hodin, zpět se vrací v 16.10 hodin. Jízdné jedním směrem je 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.

Ukončení cyklistické sezony v Jirkově

Kdy: Sobota 8. října od 8.30 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Cyklistickou sezonu zakončí město Jirkov výletem do Krušných hor. Sraz účastníků je v sobotu 8. října v 8.30 hodin na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově. Připravena je trasa o délce 45 km, a to Jirkov - Bezručovo údolí - Nový dům - Bernava - Svahová - Jirkov.

Výročí zámku v Pětipsech

Kdy: Sobota 8. října od 11.00 hodin

Kde: Zámek Pětipsy

Za kolik: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti od 6 let

Zámek v Pětipsech na Kadaňsku oslaví 690 let od svého vzniku. Bohatý program začíná v sobotu 8. října od 11.00 hodin. Vystoupí šermíři, pěvecký sbor, loutkové divadlo pro děti, zapojist se můžete do tvůrčích dílniček, projet se na koni a vyzkoušet lukostřelbu, pro děti budou soutěže. Kromě toho můžete jít na komentované prohlídky opravovaného zámku. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, do 6 let zdarma.

Na houby s chomutovským muzeem

Kdy: Sobota 8. října od 9.00 hodin

Kde: Sraz před budovou Povodí Ohře v Bezručově ulici v Chomutově

S chomutovským muzeem zase můžete vyrazit na mykologickou vycházku. Povede ji známý bylinkář Jiří Roth. Sraz je v sobotu 8. října v 9.00 hodin před budovou Povodí Ohře v Bezručově ulici. Nezapomeňte si košík.

Zaběhat si do parku v Klášterci

Kdy: Neděle 9. října od 10.00 hodin

Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří

V neděli 9. října můžete vyrazit do zámeckého parku v Klášterci nad Ohří - zaběhat si nebo se jen projít. V 10,00 hodin startuje běžecký závod parkem a od 16,00 hodin se koná komentovaná procházka parkem s odborníkem.

Muzejní exkurze na přehradě Nechranice

Kdy: Neděle 9. října od 9.00 hodin

Kde: Přehrada Nechranice

Při další exkurzi prozkoumáme nejzajímavější části severního břehu Nechranické přehrady, které představují kompletní průřez všemi geologickými jednotkami severočeské hnědouhelné pánve (možné zajímavé nálezy). Na jižním břehu budeme pozorovat vzácné druhy severských mořských ptáků, kteří se na přehradě zastavují během tahu. Sejdeme se netradičně v neděli 9. října v 9.00 hodin na hliněném parkovišti u severního konce Nechranické přehradní hráze (50.3763N, 13.4196E). Předpokládaný konec v 15.00 hodin. K přesunům mezi lokalitami je nutné vlastní auto. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Vstupné dobrovolné. Dotazy na telefonu 777 862 231.

Cirkusácká pohádka

Kdy: Neděle 9. října od 16.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Za kolik: 100 Kč

Pohádka plná humoru a písniček! Ovšem pozor, tentokrát z bláznivého cirkusového prostředí. Pojďte s námi zjistit, že vše co se na první pohled leskne a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jinačí. Za oponou Cirkusu Francesco totiž panují podivné poměry. Tvrdou rukou tu vládne principál Francesco a jeho žena Dulcinela. Proč utekli lvi? Proč se hadí žena urazila? Proč už tady neskáčou opice? To vše společně s dětmi zjistí a možná i napraví cestovatelka Betty, která si čirou náhodou koupí lístek právě do tohoto cirkusu. Pohádka je určená pro děti předškolního věku (od čtyř let) a děti základních škol (1.- 4.tř.). Motto: „Cirkus žije a bude žít!“

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.