V neděli 9. května proběhne benefiční online koncert pro 20 zoo. Jedním z vystupujících bude Dan Bárta. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Italské trhy na náměstí 1. Máje

Kdy: do pátku 7. května od 9 do 20 hodin

Kde: náměstí 1. Máje v Chomutově

Od pondělí 3. května probíhají až do pátku 7. května v Chomutově Italské trhy. Zájemci mohou přijít ochutnat typické produkty a chutě italské gastronomie. Stánky nabízí produkty a delikatesy z jednotlivých regionů Itálie. Nakoupíte si pečivo, sýry, olivy, těstoviny a spoustu jiného a to přímo v centru města Chomutova, vždy od 9:00 do 20:00 hodin. Pořadatelem akce je Ungaro International s.r.o.