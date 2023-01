Kláštercem nad Ohří opět proletí kometa Kdy: Pátek 6. ledna od 18.00 hodin Kde: Startuje se od Centrumu V pátek 6. ledna, na svátek Tří králů, prolétne městem Klášterec nad Ohří unikání kometa. Zapojit se do ní mohou všichni obyvatelé města i návštěvníci. Ti můžou pomoci kometě vytvořit rekordní světelný ohon ze světýlek, lampiónů, čelovek nebo baterek. Průvod plný světel startuje v 18.00 hodin od Centrumu a bude pokračovat přes sídliště a Panoramu ke kostelu Nejsvětější Trojice v centru města. Tam bude na průvod čekat divadélko od The Brokes z GSOŠ Klášterec nad Ohří. Součástí průvodu bude i tradiční Tříkrálová sbírka.

Tříkrálové setkání v Kadani

Kdy: Pátek 6. ledna od 15.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Přijďte podpořit kadaňskou charitu a darovat příspěvek potřebným do pokladniček Tří králů. S koledníky se letos setkáte v Kadani a okolí od 6. do 12. ledna. Tříkrálová sbírka bude v Kadani slavnostně zahájena 6. ledna v 15 hodin na Mírovém náměstí, kde bude k zahřátí také stánek charity občerstvením, čajem a tradičním starostenským svařákem. Celý odpolednem vás bude provázet moderátor Martin Šíl. Program:

Mírové náměstí 15.00 – 17.30: starostenský svařák, Charita Kadaň - sladké pečivo, MŠ a ZŠ Začít spolu - slané pečivo, DDM Šuplík - drobná keramika, dekorační předměty, štěstíčka, doprovodný program pro děti, zvířátka z Betléma, 16:30 Divadlo Navenek - klanění Tří králů, 16:45 Hudba pro radost - program HŠ Yamaha pro nejmenší. Pódium: 15.00 zahájení Tříkrálového setkání, 15.15 ZUŠ Klementa Slavického - žáci literárně-dramatického oboru a flétnového oboru, 16.00 ZUŠ Klementa Slavického - pěvecký sbor Flamencos. Kostel Povýšení sv. Kříže: 14.00 žehnání koledníkům, 17.00 varhanní ukázky - Tomáš Mareček, 18.00 tříkrálová mše svatá, celebruje kadaňský děkan Josef Čermák. Kostel bude otevřený pro veřejnost od 15.00 do 17.30 hodin k rozjímání nebo třeba návštěvě betléma.

Za norským souostrovím Lofoty do galerie Kryt

Kdy: Od 6. ledna

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V lednu se v městské galerii Kryt v Klášterci nad Ohří představí fotograf a cestovatel Lukáš Brychta se svou tematickou výstavou. Výstava Lofoty začíná již v pátek 6. ledna, vernisáž výstavy le proběhne až o týden později, 13. ledna v 17.00 hodin. Fotit začal už jako kluk pod dohledem táty, tehdy klasickou filmovou Practicou. Od samého začátku ho bavila hlavně příroda a krajinky, teprve s větším rozvojem digitálních fotoaparátů o nějakých pár let později se fotografováním začal zabývat vážně. Focení přírody, především hor, je pro něj dodnes největší radostí.

Tříkrálový koncert proběhne v kostele sv. Kateřiny

Kdy: Sobota 7. ledna od 17.00 hodin

Kde: Kostel sv. Kateřiny v Chomutově

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Přijmětepozvání na Tříkrálový koncert a podpořte správnou věc! S krásnými písněmi se při něm v sobotu 7. ledna od 17.00 hodin představí nejen smíšený sbor Na hlas!, ale také dětský sbor Sluníčka. Koncert se uskuteční v kostele sv. Kateřiny na náměstí 1. máje v Chomutově.

Tvoříme: Deníčky

Kdy: Neděle 8. ledna od 16.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Za kolik: 60 korun

A jedeme dál! I v novém roce se můžete těšit na další tvořivé dílničky pro děti. Hned v lednu startujeme dílničkou s názvem Deníčky. S Vašimi ratolestmi si společně vyrobíme notes s kroužkovou vazbou o velikosti A4 a počtu cca 30 stran. To, jakým způsobem si děti vyšperkují přední a zadní stranu bloku, bude jen a jen na nich. Nabízí se zde hned několik možných variant. Strany bloku mohou libovolně odekorovat kresbou, lepením, stříháním, psaním nebo recyklováním starých časopisů a barevných papírů. Skvělé je, že za pomoci a asistence zvládne výrobu notesu i malé dítko. Dílna je vhodná pro děti již od 3 let. Rodiče, kteří jdou s dětmi na dílničku jako doprovod, si vstupenku nekupují.

Daniela Soukupová, Hana Pešková

Kdy: Neděle 8. ledna od 16.00 hodin

Kde: Galerie Jirkov

Zahájení výstavy obrazů dvojice výtvarnic v Galerii Jirkov v Kostelní ulici. Výstava potrvá do 17. února.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.