Mini May Fest

Kdy: Pátek 6. května od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Hudební večer s kapelou Kalandr revival Band, Up Down Blues, Album a Wishlist.

Sobotní farmářské trhy v Kadani

Kdy: Sobota 7. května od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Přijďte si nakoupit regionální potraviny přímo od místních farmářů. Nabídka je tradiční, sazenice, zelenina, ovoce, ale i uzeniny a sýry.

Dnes čte… včelař

Kdy: Sobota 7. května od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna Kadaň – pobočka Golovinova

Jak zkrotit včely tak, aby si jejich chovatel neodnesl žihadlo? Co všechno má vliv na chuť medu, který včeličky vyrábí? A nebojí se, když musí sáhnout do úlu? Přijďte se zeptat zkušeného včelaře Karla Čížka, který nejprve dětem přečte pohádku a poté odpoví na všechny zvídavé dotazy.

Mistrovství ČR v tanečních formacích

Kdy: Sobota 7. května od 8.00 hodin

Kde: Městská sportovní hala v Chomutově

Závody mistrovství České republiky v tanečních formací pořádané Tanečním klubem Beethoven D.C. Chomutov.

Kadaňský flerjarmark

Kdy: Sobota 7. května od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Už jste objevili kouzlo Fleru? Pokud ne, tak o mnoho přicházíte! Internetové tržiště Fler.cz dává prostor českým a slovenským designérům, švadlenkám, šperkařům, umělcům, návrhářům… zkrátka každému, kdo něco umí, a chtěl by produkty své šikovnosti dále šířit a dělat jimi radost spokojeným zákazníkům. Veškeré zboží, které prodejci na fler umístí, je ručně vyráběné a každý výrobek je tak naprostý originál, často je k dispozici od každého pouze jediný kus.

4.setkání heligonkářů a harmonikářů

Kdy: Sobota 7. května od 17.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří srdečně zve na 4.setkání heligonkářů a harmonikářů z Čech. K pohodové náladě, ale i k tanci se představí: Heligonky Aleše Rusnáka – Plzeň, Strejc Vladimír - heligonka Okounov, Josef Krajňák a Václav Vlk - Most, Ústí nad Labem Radbuza pana Filipa, Malá kapela Třehusk - Zadní Třebáň, Homolka Jiří a Ester Krejnická – Sokolov, Malá muzika – Chomutov.

Kapka – Taneční zábava

Kdy: Sobota 7. května od 17.30 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Zábava pro všechny generace s Kapesní kapelou Petra Baranijaka.

Pohár nových nadějí – starší žákyně

Kdy: Sobota 7. května od 9.00 hodin

Kde: Sportovní hala 4. ZŠ Jirkov

Mistrovský turnaj v volejbalu - 8 družstev na 3 kurtech. Přijďte fandit do sportovní haly ve 4. ZŠ Krušnohorská. Turnaj pokračuje i v neděli od 9.00 hodin.

Rockový koncert v Kulisárně

Kdy: Sobota 7. května od 19.30 hodin

Kde: Kulisárna Chomutov

Rock, Gothic, Melody, Hard, Heavy, Power, Speed a Metal. To vše v chomutovské Kulisárně v sobotu Od 19.30 hodin. Koncertovat budou Rimortis, Carpatia Castle a Fat Bat.

Pietní akt ke Dni vítězství

Kdy: Neděle 8. května od 9.00 hodin

Kde: Hřbitov v Jirkově

Pietní akt u památníku na jirkovském hřbitově letos proběhne v komorní atmosféře, další program se kvůli ruské agresi na Ukrajině konat nebude. Předchozí dva roky se větší oslavy výročí konce II. světové války nepořádaly kvůli koronavirové pandemii.

Sherpa Cup 2022

Kdy: Neděle 8. května od 11.00 hodin

Kde: Start v Pyšné v 11.30 hodin

Tradiční podnik, jehož hlavní náplní je výstup v horském terénu se zátěží po historické solné stezce. Trať má 2 325 metrů s převýšením 200 metrů. Atraktivní adrenalinová krušnohorská expedice se letos uskuteční již pošestnácté.

Jana Tóthová – Fotografie a obrazy

Kdy: Do 14. května

Kde: Restaurant & Cafe Republika v Chomutově

Jana Tóthová – malířka, fotografka a šperkařka vystavuje v Restaurant & Cafe Republika v Chomutově. Její výstava fotografií a obrazů byla zahájena ve středu 13. dubna slavnostní vernisáží. Jana se navíc spojila s Čeňkem Pekařem z Mladé Boleslavi a její fotografie tak doplnily básnické verše. Výstava v Restaurant & Cafe Republika potrvá do 14. května.

5 z Chomutova

Kdy: Do 19. května

Kde: Galerie Jirkov

Výstava představuje představena díla skupiny chomutovských výtvarníků, a to Květy Novákové, Jany Svobodové, Jany Topinkové, Nadi Hoštové a Václava Suchopárka.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.